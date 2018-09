Advogado é detido ao tentar subornar policiais com R$2.500 em Manaus

Segundo a polícia, o advogado foi ao encontro dos clientes no local e tentou subornar a equipe da 15ª Cicom com R$2.500. | Foto: Divulgação





Manaus - Evandro Souza Alves, de 34 anos, foi detido após tentar subornar policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na tarde desta segunda-feira (17). Ele é advogado de quatro homens, que foram presos após uma denúncia. O homem, segundo a polícia, ofereceu os R$ 2.500 para livrar os clientes do flagrante e acabou preso.

O denunciante ligou para o telefone da Cicom e informou que ocupantes de uma caminhonete estariam vendendo drogas na rua Pastor Benício Leão, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus. A equipe foi até o local informado.





O quatro estariam vendendo drogas na rua Pastor Benício Leão, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus, no fim da tarde desta segunda.

Ao abordarem a caminhonete, os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram em posse dos suspeitos uma arma de uso restrito da Polícia Militar e drogas.

Segundo a polícia, o advogado foi informado pelos clientes sobre a prisão em flagrante e foi ao local. Nesse momento, Evandro conversou com a equipe e depois tentou subornar os PMs com os R$2.500. O mesmo foi detido e levado à delegacia junto com os infratores. O advogado é natural do Pará.

