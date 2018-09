Pela 3ª vez, Frederico Mendes é o novo velho delegado-geral da PC-AM

Manaus - O delegado Frederico de Sousa Marinho Mendes assume, pela terceira vez, o comando da Polícia Civil do Amazonas. A posse do novo delegado-geral ocorreu, na tarde desta segunda-feira (17), no auditório Elcy Barroso, nas dependências da Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. O novo velho delegado-geral assumiu que, atualmente, o Amazonas é rota do tráfico de drogas e um dos principais Estados no comércio de entorpecentes.

De acordo com Mendes, o Estado passa por mazelas que atingem todos os cidadãos de bem, as pessoas honestas da sociedade. "Nós vamos combater a criminalidade, que hoje está enraizada na nossa sociedade", disse o delegado aparentando cansaço durante a fala.

Frederico Mendes durante entrevista à imprensa local na cerimônia de posse | Foto: EM TEMPO

Ainda conforme a autoridade, ainda haverá mudanças nos titulares dos Distritos Integrados de Polícia (DIP’s) e nas delegacias especializadas. "Os nomes serão indicados por mim para essa mudança. E se não fosse por mim, eu nem estaria aqui", disse um pouco exaltado quando questionado pelo Em Tempo sobre eventuais mudanças na instituição.

Estiveram presentes na solenidade de posse, ainda, toda a alta cúpula da Segurança Pública do Estado do Amazonas, que prestigiaram, calmamente, a posse de Frederico.

Conforme o secretário de segurança pública, coronel Anézio Paiva, as mudanças que vem acontecendo no âmbito da segurança estão sendo coordenadas pela consultoria americana que custeou R$ 5 milhões para os cofres do Estado, e que o atual governador diz ser um valor simbólico.

Cerimônia ocorreu nas dependências da Delegacia-Geral | Foto: EM TEMPO

"Frederico atuou no gabinete de gestão integrada, na Corregedoria-Geral e também foi recentemente delegado-geral. Ele tem conhecimento do que está fazendo", finalizou Paiva.

