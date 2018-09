Catador de latinhas encontra corpo em decomposição no Coroado

O IML fez a remoção do cadáver | Foto: Divulgação

Manaus - Com apenas um calção, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta segunda-feira (17), em uma área de mata nas proximidades da avenida das Torres, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. Um catador de latinhas encontrou o cadáver.

De acordo com a polícia, o homem encontrou o corpo por volta de meio-dia, mas ficou com medo de acionar os policiais por achar que as autoridades pensariam que ele seria o autor do crime.

"Após encontrar o corpo, o catador de latinhas saiu da mata, contou tudo o que viu para um mototaxista, que decidiu informar a polícia", explicou um policial, que preferiu não se identificar.

O cadáver foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) após passar por perícia do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil.

