Operação '666' prende aliciadores de crianças em Manaus

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - "A suspeita já sabia o gosto dos pedófilos e chegava a inclusive a mentir a idade das crianças, para parecerem mais novas", afirmou a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (Depca), Joyce Coelho.

Até o momento, seis vítimas já foram identificadas e ouvidas, todas vieram de áreas periféricas da capital.

A declaração da delegada expõe a realidade de uma rede de prostituição infantil que operava em Manaus e deu origem a Operação 666. Duas pessoas foram presas e apresentadas na manhã desta terça-feira (18), no prédio da especializada.

Os suspeitos foram identificados pela Polícia Civil como Ana Cássia da Silva Bentes, uma garota de programa e suposta aliciadora de 23 anos e Raimundo Alves do Vale Filho, um comerciante e cliente da rede de prostituição, de 52 anos.

Leia também: Dupla é presa por participar de rede de prostituição infantil no AM

O caso tem relação com a prisão do empresário Fabian Neves, de 37 anos, em agosto desse ano. Ele foi encontrado em um motel, com uma adolescente de 13 anos, uma das vítimas da rede de prostituição. A tia da adolescente, também presa em agosto, era uma das aliciadoras da rede de prostituição.

Segundo a investigação da Polícia Civil, a garota de programa Ana Cássia e a tia da vítima de 13 anos aliciada pelo empresário Fabian eram amigas. Elas trabalhavam juntas na captação de meninas para integrarem a rede de prostituição.

Ainda de acordo com a delegada titular, as vítimas eram cooptadas no ambiente escolar e nos bairros em que moravam. "As aliciadoras identificavam as necessidades das meninas e as compelia a fazer programas", explicou.

Por programa, as aliciadoras cobravam entre R$ 1 mil a R$ 1,5 mil, já as meninas, ganhavam pouco mais de 100 reais, ou presentes como aparelhos eletrônicos. "A maior parte do dinheiro ficava com elas, as meninas, como vinham de áreas periféricas, se contentavam com pouco dinheiro e presentes", comentou.

Durante a coletiva, Ana Cássia ria a todo momento, fazendo gestos de deboche quando questionada sobre seu envolvimento na rede de prostituição infantil. Negou-se a responder várias perguntas, falando apenas que a situação "não é assim como estão mostrando".

Já o empresário Raimundo Alves do Vale Filho, de 52 anos, preferiu ficar calado e disse que falaria apenas na presença de um juiz. O nome de Raimundo foi citado, segundo a delegada Joyce Coelho, por todos os suspeitos envolvidos no caso.

Desdobramentos

A polícia não descarta o envolvimento de mais pessoas na rede de prostituição. Até o momento, apenas um cliente foi identificado e ainda não foi possível contabilizar ao certo quantas meninas foram aliciadas e a quanto tempo a rede opera.

"Ainda estamos trabalhando nas investigações sobre como operava a rede, mas há grande possibilidade de que haja outros clientes que solicitavam os serviços das agenciadoras”, informou.

Caso “Fabian” elucidado

Com a prisão de mais dois integrantes da rede de tráfico infantil o caso do empresário Fabian Neves, encontrado em um motel com uma adolescente de 13 anos, foi elucidado.

Os nomes de Ana Cássia e Raimundo foram citados após a quebra de sigilo dos telefones do empresário e da tia da jovem encontrada junto com ele. A partir da senha encontrada no telefone de Fabian a polícia conseguiu chegar aos outros dois suspeitos

Leia mais:

Polícia identifica mais três adolescentes aliciadas por empresário

Instituições pedem prisões de tia e empresário por estupro de jovem