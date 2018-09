Motorista de aplicativo é morto a facadas em Manaus

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - O motorista de aplicativo, Olney Freitas da Silva, de 32 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (18), no banco de trás de um carro modelo HB20 de cor vermelha e placa PHC-0750. O fato aconteceu na rua Salmon, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital amazonense.

Segundo informações da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) repassadas por moradores da área, três homens desconhecidos foram vistos saindo do carro.

A esposa da vítima, Elaine Lima dos Santos, de 25 anos, grávida de cinco meses, disse que o companheiro saiu de casa para pagar uma conta e desconhece a motivação do crime.

A suspeita é de que Olney não foi morto no local onde o carro foi abandonado | Foto: Josemar Antunes

Conforme a polícia, Olney foi preso com outros três homens na noite de segunda-feira (17), após uma abordagem de policiais militares da 15ª Cicom, sob o comando do tenente André Paiva. Com os suspeitos foram apreendidos drogas, joias, um relógio, além de uma pistola da Polícia Militar que foi roubada no dia 21 de junho deste ano, no bairro União da Vitória, Zona Oeste.

O delegado Ricardo Cunha, titular do 13°Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que a vítima foi morta a golpes de faca. A suspeita é de que Olney não foi morto no local onde o carro foi abandonado.

Ainda foram encontradas dentro do veículo duas camisas, que não pertencem a vítima segundo a esposa, além de duas facas usadas no crime e uma quantia de R$121.