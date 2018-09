Polícia Militar deflagra Operação Ajuricaba no Lago Azul, em Manaus

Manaus - Policiais militares do Comando de Policiamento de área Norte (CPA), sob o comando do tenente-coronel Vinícius, realizaram na manhã desta terça-feira (18) a ‘Operação Ajuricaba’ nas comunidades Paraíso Verde e Monte Horebe, ambas localizadas no bairro Logo Azul, zona Norte da capital.

O que motivou a ação foram as constantes denúncias de que haviam infratores armados nas comunidades, os quais tentaram intimidar, na semana passada, uma servidora do Estado que estava fazendo levantamentos de dados acerca dos atendimentos básicos que estavam faltando na região.

A ação foi realizada visando restabelecer a ordem no local | Foto: Divulgação

O Comandante-Geral, coronel Cláudio, ao tomar conhecimento dos fatos, determinou montar uma operação para reconhecimento do terreno. A ação teve início na manhã desta terça, às 7h, e contou com aproximadamente 30 policiais militares.

No local foram retiradas várias barricadas das vias de acesso à comunidade que evitavam que as viaturas adentrassem para fazer o policiamento preventivo. Na ocasião, todos os pontos de acesso foram mapeados para serem ocupados, visando restabelecer a ordem com a presença efetiva do Estado.

