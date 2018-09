Estupros contra crianças e adolescentes crescem em Manaus

Manaus - Os casos de estupro de vulnerável aumentaram em Manaus entre janeiro e julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2017, segundo dados divulgados no site de transparência da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM).

Nos sete primeiros meses de 2018, foram registrados 259 casos, enquanto no mesmo período do ano passado, foram 192 crimes dessa natureza. Em média, uma criança ou adolescente foi estuprada, por dia, no primeiro semestre.

Apesar das prisões realizadas pela polícia, os crimes não são inibidos e assustam os manauaras devido à crueldade. A maioria dos estupros de vulnerável ocorre no convívio familiar ou por pessoas conhecidas (vizinhos). Este foi o caso de uma menina de 10 anos abusada sexualmente por um homem considerado “amigo íntimo” da família. O crime aconteceu em julho deste ano, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

O suspeito, um mecânico de 48 anos, costumava levar a menina com as filhas dele para fazer compras em um supermercado. Em uma dessas ocasiões, o homem deixou as filhas em casa e depois iria deixar a menina na residência dela. Porém, antes de a deixar em casa, ele estacionou próximo a uma fábrica e a estuprou dentro do carro.

A delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), alertou sobre o perfil dos agressores.

“Os suspeitos não enxergam a inocência em uma criança e, geralmente, são pessoas que também foram abusadas durante a infância. Por outro lado, a criança nunca mais deixa o trauma. Apesar do tratamento, as marcas ficam. E a vítima passa a sofrer e a se sentir impotente, e existem casos até de automutilação ao decorrer da vida”, disse Mafra.

A delegada ainda ressaltou que a queda de ocorrência de estupros de mulheres, que registrou apenas 143 casos em 2018. “Atribuímos essa diminuição às denuncias feitas pelas vítimas, que inclusive auxiliam nas investigações, descrevendo o retrato falado dos suspeitos”, informou a delegada.

Sem resposta

Por outro lado, a reportagem também procurou a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que acompanha e investiga os casos de estupros de vulneráveis no Estado. Porém, tanto na unidade policial, quanto por meio de assessoria de imprensa da Polícia Civil, a autoridade policial não se pronunciou sobre o assunto.

