Eletrônicos apreendidos em casa de aliciadora passarão por perícia

Manaus – A Operação “666” da Polícia Civil , apreendeu, na manhã desta terça-feira (18) notebooks e telefones na casa de uma garota de programa identificada como Ana Cássia da Silva, de 23 anos. Ela é uma das aliciadoras que, segundo a Polícia Civil, fazia parte de um esquema de prostituição infantil que operava em Manaus.

Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Joyce Coelho, responsável pela investigação do caso, nos materiais apreendidos pode haver informação sobre como funcionava o negócio de prostituição infantil, além de detalhes sobre os clientes.

“Não há dúvidas de que os aparelhos possam conter informações que possam levar a abertura de uma investigação aprofundada sobre a rede de prostituição infantil que operava em Manaus”, disse a delegada da especializada.

No total, dois notebooks e quatro aparelhos foram apreendidos pela equipe. A polícia aguarda a permissão da justiça para quebrar o sigilo das informações contidas nos aparelhos. ”Estamos fazendo tudo dentro da legalidade para não infringir nenhum dos direitos individuais”, pontuou Joyce Coelho.

Operação 666

Duas pessoas foram presas e apresentadas pela Polícia Civil na manhã desta terça em cumprimento a mandado de prisão temporária. Elas são suspeitas de integrar uma rede de prostituição infantil em Manaus.

A garota de programa Ana Cássia, apontada como uma das aliciadoras, e o comerciante e suposto cliente da rede, Raimundo Alves do Vale Filho, de 52 anos, foram apresentados no prédio da Depca.

Segundo a Polícia Civil, o caso tem ligação com a prisão do empresário Fabian Neves, de 37 anos, em agosto deste ano . Fabian foi encontrado em um motel com uma adolescente de 13 anos. A vítima foi agenciada pela própria tia, uma mulher de 28 anos.

No telefone de Fabian a polícia descobriu a ligação entre a tia da jovem abusada e a garota de programa Ana Cássia. Ambas eram responsáveis por captar meninas entre 8 a 14 anos que atuariam como garotas de programa.

Pelo menos seis vítimas da rede de prostituição foram identificadas e ouvidas pela Polícia, entre elas a jovem de 13 anos encontrada com Fabian.

Ainda de acordo com Joyce Coelho, o aliciamento das jovens era feita pelas duas mulheres que cobravam entre R$ 1 mil a R$ 1,5 mil por encontro com as meninas.

Já as vítimas, recebiam entre R$ 100 a R$ 150 por encontro ou ganhavam presentes como aparelhos eletrônicos e roupas.

