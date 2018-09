Homem esfaqueou e matou deficiente físico de perna amputada, diz PC

Ronaldo foi apresentado na DEHS ainda com as marcadas das agressões adquiridas após cometer o crime | Foto: Erlon Rodrigues/Polícia Civil

Manaus - Ronaldo Pereira da Silva, de 31 anos, foi preso e apresentado, nesta terça-feira (18), pela Polícia Civil do Amazonas, por envolvimento na morte do deficiente físico Antônio Benício da Silva, de 54 anos, ocorrida na noite do último sábado (15), quando a vítima e o agressor estavam em um bar, situado no conjunto Riacho Doce, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Antônio foi morto a facadas por Ronaldo. Na ocasião, o agressor foi internado em um hospital da Zona Leste após crime por quase ter sido morto pela população revoltada. Em seguida, ele foi preso pela polícia.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Orlando Amaral, o pedido de prisão preventiva foi expedido pela juíza Themis Catunda de Souza Lourenço.

Ronaldo precisou ser levado para a unidade porque, logo após o fato, as testemunhas que presenciaram o crime agrediram Ronaldo. No hospital, a polícia conseguiu encontras as testemunhas.

Ronaldo, que apresentava sinais de embriaguez, fez uma brincadeira com Antônio que não tinha umas das pernas. Antônio não chegou a reagir, mas mesmo assim Ronaldo desferiu duas facadas, uma no peito e outro no abdômen da vítima.



De volta ao comando da DEHS, delegado Orlando Amaral fala sobre o caso Ronaldo | Foto: Erlon Rodrigues/Polícia Civil

“Ronaldo ainda tentou fugir, mas foi pego e agredido pela população. A polícia não conseguiu localizar os agressores. As testemunhas dizem, inclusive, que a vítima não teve como reagir por ser deficiente, um crime cruel e por motivo fútil”, enfatizou Amaral.

O delegado revelou, ainda, que o autor do crime tinha apenas uma passagem na polícia por furto, mas, de acordo com os moradores do conjunto, o acusado já era acostumado a arrumar confusão pela comunidade.

A prisão foi decretada nesta terça-feira (18) e o agressor foi indiciado por homicídio qualificado. Ele será encaminhado para ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

