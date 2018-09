Assaltantes são presos com armas; um fingia ser motorista da Uber

Igor, Bruno e Hugo foram apresentados na sede da DERFV, localizada no 12º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Três homens foram presos em flagrante portando dois revólveres, munições e material de roubo após cometerem diversos assaltos nas zonas Oeste e Sul de Manaus, na tarde desta terça-feira (18). De acordo com a polícia, um dos suspeitos, identificado como Bruno Cezar, se passava por motorista de aplicativo de transporte particular de passageiros , mas, na verdade, transportava os assaltantes pela cidade.

O motorista e a dupla, Hugo Luís Lima da Silva e Igor Saturnino, foram presos na avenida Constantino Nery e apresentados na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), no bairro Flores, Zona Centro-Sul, agora sob o comando do delegado Cícero Túlio, que falou sobre o caso.

De acordo com ele, o mais perigoso dos três, Hugo, já é conhecido da equipe de investigação da unidade policial.

“Há um tempo, Hugo vem sendo investigado por roubos de veículos, principalmente no bairro Compensa, Zona Oeste. Ele participou, também, de um assalto recente em uma clínica no Centro, Zona Sul”, disse.

Já Bruno, que se passava por motorista de aplicativo, participou de assalto a uma sorveteria no dia 31 de agosto e também transportava os criminosos para cometer assaltos pela cidade.

O carro era utilizado pelo trio para cometer assaltos pela cidade | Foto: Divulgação

“Bruno foi flagranteado e sempre vem com o mesmo discurso de que opera como motorista da Uber, mas as mensagens no celular dele dão conta de que ele participa de crimes até mais graves, dos quais ele tem ciência quando nós conversamos”, revelou.

O delegado completou, ainda, que as informações produzidas a partir da investigação nos telefones celulares dos suspeitos revelam que o trio está associado criminalmente para realização de vários delitos na cidade de Manaus.

A prisão foi realizada por policiais militares da 24º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), sob o comando do tenente Marivaldo. A equipe foi informada que o trio já tinha cometido assaltos na Zona Oeste de Manaus e tinha seguido para a Zona Sul, em um veículo Voyage, de cor cinza e placas não divulgadas.

“Avistamos os suspeitos na entrada da Constantino Nery, nesse momento saíram em disparada em fuga, mas conseguimos realizar o cerco e efetuar a prisão já nas proximidades da Arena da Amazônia. Após tira-los do interior do veículo, localizamos todo o material de roubo”, detalhou Marivaldo.

Com o trio, foi apreendido dois revólveres, um de calibre 38 e outro de calibre 32, cada um com quatro munições intactas, além de uma pequena quantia em dinheiro, cartões, cordões e um relógio.



