Troca de tiros termina com dois assaltantes de ônibus presos em Manaus

Manaus - Depois de assaltar um ônibus, dois homens, ainda não identificados, foram presos pela polícia, na noite desta terça-feira (18), na comunidade Santa Cruz, situada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Outros dois suspeitos conseguiram fugir após trocarem tiros com policiais.

De acordo com o tenente William Dias, da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos aproveitam uma área de mata para fugir, depois que assaltaram um ônibus do transporte público, e acabam parando na comunidade para se esconder.

"Nossa equipe recebeu a denúncia que que esses homens estavam se escondendo em uma casa. Uma viatura foi até o local e se deparou com os suspeitos. Houve troca de tiros durante a fuga de dois, mas conseguimos prender outros dois", explicou Dias.

Houve troca de tiros e a polícia apreendeu dois simulacros de arma de fogo | Foto: Divulgação

Os polícias conseguiram prender a dupla após entrarem em um igarapé, que fica nas proximidades da casa onde os suspeitos se escondiam, e que seria usado para a fuga deles.



O suspeito baleado durante a troca de tiros foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, também na Zona Centro-Sul de Manaus, para receber atendimento médico. O outro foi apresentado no prédio do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins.

Ao ser questionado pela reportagem, o preso disse estar arrependido e revelou ter ficado com medo durante a troca de tiros com a polícia. "Foi louco. Fiquei com muito medo, era muita bala", disse.

Com a dupla, foram apreendidas algumas porções de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e dois simulacros de arma de fogo.

