Presidiário com tornozeleira eletrônica é executado no bairro da União

Manaus - Um presidiário de 26 anos foi executado por criminosos, na noite desta terça-feira (18), na rua cinquenta e um, situada no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus. O crime aconteceu em um rip-rap, conhecido como região de intenso tráfico de drogas.

De acordo com o sargento Bortoloto, da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe de policiais passava pela rua quando um morador informou que haveria um homem morto na escada em frente a uma casa.

"Nossa viatura passou e um morador nos abordou. Nós ficamos sabendo sobre os disparos e viemos averiguar, foi quando chegamos a esta ocorrência", explicou o sargento.

No local do crime, nenhum morador quis falar com a equipe de reportagem devido a área ser vermelha e de intenso tráfico de drogas. Uma moradora apenas relatou (discretamente) que ouviu os disparos.

"Quando isso acontece aqui no bairro a gente fecha tudo e se esconde com medo. A gente não quer ficar marcado e temos muito medo", relatou a mulher.

Em uma das pernas da vítima está fixada uma tornozeleira eletrônica, que indica que o morto era presidiários e estava sendo monitorado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

O corpo foi removido do local do crime por funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

