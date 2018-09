Em cozinha de pizzaria, homem esfaqueia e estrangula jovem até a morte

Manaus - Após supostamente consumir drogas e tentar estuprar uma auxiliar de cozinha, o funcionário de uma pizzaria, localizada na rua Oscar Borel, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, esfaqueou e enforcou a vítima, uma jovem de 19 anos, que ainda foi levada com vida para o hospital, nesta quarta-feira (19), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O agressor é irmão da proprietária do estabelecimento.

De acordo com o tenente Jhonison, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem, após cometer o crime, fugiu em um moto de cor azul, de modelos e placas não informadas.

"Ele é irmão da proprietária do estabelecimento e trabalhava aqui. Eles estavam juntos na cozinha da pizzaria, supostamente consumindo drogas, quando ele tentou abusar sexualmente dela, que reagiu", explicou Jhonison.

Crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (19) | Foto: Raphael Tavares

Ainda conforme o tenente, ambos travaram uma luta corporal e o homem acabou perfurando a vítima com uma faca e depois a enforcou até desmaiar.

"Quando os outros funcionários chegaram e bateram na porta para dar início aos trabalhos do dia, o suspeito saiu atordoado do local e fugiu. Nossas equipes estão nas buscas para encontrar o homem", finalizou o tenente.

A vítima foi socorrida por populares e levada até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA), Joventina Dias, também no bairro Compensa, onde morreu.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

