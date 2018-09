Exclusivo: vídeo mostra homem estrangulando e esfaqueando jovem

| Autor: EM TEMPO

Manaus - Com exclusividade, o Em Tempo conseguiu o vídeo que mostra o momento em que a auxiliar de cozinha, uma jovem de 19 anos, foi agredida e esfaqueada, de forma brutal, na tarde desta quarta-feira (19), dentro de uma pizzaria localizada na avenida Óscar Borel, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Nas imagens, o assassino aparece estrangulando a vítima e, após deixá-la desacordada, a esfaqueia várias vezes para, posteriormente, fugir do local do crime.

A vítima ainda foi socorrida por populares e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, também no bairro Compensa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Os familiares da jovem estavam no hospital e alguns chegaram a passar mal ao ver a vítima no necrotério. O agressor é irmão da proprietária da pizzaria. Polícia suspeita que o homem tenha tentativa estuprar a vítima.

Entenda o caso



Enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, a jovem foi morta de forma brutal por um homem que era colega de trabalho. De acordo com o tenente Jhonison, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem, após cometer o crime, fugiu em um moto de cor azul, de modelos e placa não informadas.

"Ele é irmão da proprietária do estabelecimento e trabalhava aqui. Eles estavam juntos na cozinha da pizzaria, supostamente consumindo drogas, quando ele tentou abusar sexualmente dela, que reagiu", explicou Jhonison.

Ainda conforme o policial, após os outros funcionários do estabelecimento chegarem e bateram na porta para dar início aos trabalhos do dia, o suspeito saiu atordoado do local e fugiu.

