Proprietária de panificadora é presa por furtar água no Santo Antônio

Funcionários da Manaus Ambiental atuaram em parceria com a polícia para constatar a irregularidade | Foto: Divulgação

Manaus - A proprietária de uma panificadora do bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus foi presa na manhã desta quarta-feira ( 19), por furto de água. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), em parceria com a equipe da Manaus Ambiental.



De acordo com a polícia, as investigações começaram após denúncia por parte da Manaus Ambiental comunicar que um imóvel situado na rua 5 de Abril, bairro Santo Antônio, zona oeste da capital, estaria sendo mantido com fornecimento de água irregular.

No local, a policia apurou que no imóvel de dois andares havia uma ligação clandestina que estava ligada à revelia da concessionária. Pela irregularidade, a proprietária do imóvel foi levada à delegacia.

Segundo o delegado, a proprietária da padaria alegou que no ato da compra do imóvel, há quinze anos, não foi informada pela antiga dona que havia pendências financeiras.

“Em consulta ao sistema da concessionária, consta que no ano de 2011 houve negociação no parcelamento da dívida equivalente a R$ 17 mil, porém dois anos depois, os pagamentos dos débitos não foram quitados e hoje em consequência disto o abastecimento de água no imóvel foi cortado, não havendo mais relação de consumo com a concessionária”. O valor atualizado da dívida é de R$ 56 mil.

Fiança – A mulher foi autuada em flagrante por furto de água. Após os procedimentos cabíveis na delegacia especializada, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.500 mil a infratora. O valor foi pago e ela irá responder ao processo em liberdade.

