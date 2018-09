Homem empurra e mata irmão durante briga em Manaus

Manaus - Uma briga entre dois irmãos, um de 57 anos e outro de 49, terminou com o mais velho morto na noite desta quarta-feira (19). O crime aconteceu na Rua da Paz, na Comunidade da Fé, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de um tenente, que preferiu não ser identificado, da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os dois estavam discutindo em frente a casa do homem de 49 anos. Durante a discussão, eles partiram para as agressões físicas.

"Eles estavam travando luta corporal e o mais novo empurrou o outro em direção a calçada, como havia um desnível, a vítima bateu a cabeça e morreu ainda no local", informou o tenente.

O suspeito confessou à polícia que empurrou o irmão, porém não informou o motivo da briga. Ele foi levado ao 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), também na Zona Leste, onde deve permanecer até ser levado para audiência de custódia.

