Homem é surpreendido e executado em calçada no Cidade de Deus

Manaus - Um homem de 32 anos foi morto com vários tiros em frente a um prédio, na rua Amazonas, Bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, por volta das 22h de quarta-feira (19).

Segundo informações de um vigilante, que trabalha no prédio, um homem em uma moto parou ao lado do rapaz e disparou várias vezes no rosto do rapaz. " Ele disparou pelo menos cinco vezes, depois que o rapaz caiu no chão ele ainda atirou mais uma vez e foi embora", relatou.

Apesar da informação do vigilante, o tenente Raphael Gadelha, da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), afirmou que haviam dois homens na motocicleta. O garupa teria disparado quatro tiros com a moto ainda em movimento e, após parar o veículo, disparou mais duas vezes no rapaz.

A perícia esteve no local do homicídio | Foto: Josemar Antunes

No local, ninguém reconheceu a vítima e nenhum pertence do rapaz foi levado. À polícia, moradores da área também afirmaram não ter reconhecido os possíveis autores da morte, visto que tudo ocorreu muito rápido.

Para a polícia, o crime pode ter sido um acerto de contas. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

