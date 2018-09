Preso homem que matou jovem a facadas dentro de pizzaria em Manaus

Manaus - O assassino da garçonete Rafaela de Oliveira Castro , identificado como Elivaldo Alves dos Santos de 26 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (20), no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. O suspeito é irmão da proprietária da pizzaria em que Rafaela trabalhava.

Ele foi preso por policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e será apresentado no prédio do 8° Distrito Integrado de Polícia, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Elivaldo durante apresentação na delegacia | Foto: Isabela Bastos

Elivaldo é ex-presidiário, com passagem policial por roubo. O assassino, segundo a polícia, é usuário de drogas.

O crime

A jovem foi agredida e esfaqueada, de forma brutal, na tarde de quarta-feira (19), dentro de uma pizzaria localizada na avenida Óscar Borel, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

O preso foi levado para o 8ºDIP | Foto: Isabela Bastos

O Em Tempo teve acesso ao vídeo que mostra o momento do crime. Nas imagens, o assassino aparece estrangulando a vítima e, após deixá-la desacordada, a esfaqueia várias vezes para, posteriormente, fugir do local do crime.

A vítima ainda foi socorrida por populares e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, também no bairro Compensa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Veja vídeo no momento do crime

Agressor enforcou a vítima até desmaiar, em seguida, ele pegou uma faca e desferiu vários golpes. Imagens são fortes | Autor: Em Tempo

