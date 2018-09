Decapitado e amarrado, corpo é encontrado boiando dentro de geladeira

Boa Vista – O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado, na tarde de quarta-feira (19), dentro de uma geladeira em uma lagoa no bairro Nova Cidade, Zona Oeste de Boa Vista, em Roraima.

A vítima estava com as pés amarrados e teve a cabeça decepada e abandonada junto com o corpo dentro de uma geladeira. Devido ao avançado estado de decomposição em que se encontrava a vítima, a polícia acredita que ele tenha sido morto há, pelo menos, cinco dias.

Segundo a polícia local, os criminosos teriam assassinado a vítima e colocado o corpo na geladeira e, em seguida, empurrado o eletrodoméstico para o meio da lagoa, dificultando o encontro do cadáver da vítima.

A área em que o corpo foi achado é de difícil acesso. Para resgatar a geladeira com o corpo, foi necessário pedir ajuda de um morador da região, que emprestou uma canoa aos policiais.

Segundo informações de um veículo de comunicação roraimense, moradores afirmam ter ouvido barulhos estranhos no local durante a noite do sábado (15). Apesar da declaração, eles afirmam não saber se os barulhos escutados têm ligação com o crime ou não.

O caso é investigado pela polícia de Boa Vista, que já tem suspeita de que a morte esteja ligada ao crime organizado.

