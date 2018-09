Jovem com tornozeleira eletrônica é executado na zona Norte de Manaus

Manaus - Um jovem de apenas 20 anos de idade foi executado no início da tarde desta quinta-feira (20), em sua residência no conjunto Buritis, no bairro João Paulo II, na zona Norte de Manaus. O homem foi identificado como Felipe Borges Bruce, mas era conhecido como "Boquinha", e morava na rua 28 do conjunto. Ele foi morto com oito tiros, incluindo um no pescoço.

Felipe foi morto em sua casa, onde estava no momento do crime. Segundo informações da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar, ele estava dormindo, quando duas pessoas chegaram em um carro modelo Saveiro, cor vermelha, e alvejaram o rapaz.

À polícia, a mãe da vítima disse que ele estava trabalhando como vendedor de frutas e vizinhos informaram que o jovem era usuários de drogas. De acordo com o tenente Mascarenhas, supervisor de área da 15ª Cicom, Felipe foi preso há cerca de dois meses, pelas equipes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), com armamento pesado e estava usando tornozeleira eletrônica, o que indica que ele estava cumprindo pena em regime semiaberto.

As motivações do crime ainda são desconhecidas da Polícia. O corpo de "Boquinha" foi removido para o Instituto Médico Legal, onde passará por necrópsia, e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros da Polícia Civil (DEHS/PC).

