Preso chefe de quadrilha que praticava roubos em Manaus

Júnior foi apresentado na sede da SSP-AM no Shopping ViaNorte | Foto: Divulgação

Manaus - O chefe de uma quadrilha, que já foi responsável por mais de 50 roubos e furtos em Manaus, foi novamente preso pela polícia. Júnior Gonçalves, de 34 anos, estava no regime semiaberto e teve a prisão preventiva decretada e cumprida na tarde da última quarta-feira (19), por policiais civis da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), e apresentado nesta quinta (20).

A prisão de Júnior aconteceu no bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus, em uma operação conjunta com equipe do 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Júnior e mais três comparsas, Moisés Rodrigues, que já se encontra preso; e Ádria Celia e Mateus Carlos, que ainda estão foragidos. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança (SSP-AM), o quarteto era especializado em roubos e furtos a comércios e residências.

Um dos últimos crimes praticados pela quadrilha ocorreu em março deste ano, mesmo mês em que Moisés foi preso. Júnior já havia sido preso e condenado por crimes como tráfico de drogas, roubos e furtos, mas estava cumprindo pena no regime semiaberto.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Anézio Paiva, disse que a ação teve êxito, por meio da atuação conjunta da Seaop e do 26° DIP. "Graças a um trabalho de inteligência, a partir da prisão do primeiro integrante dessa quadrilha, em março, conseguimos chegar agora a detenção do Júnior, o chefe da quadrilha e, em questão de tempo, vamos pegar os outros integrantes", disse.

O subcoordenador de operações da Seaop, delegado Divanilson Cavalcanti, disse que Júnior foi preso próximo a sua residência. "O Júnior, que também é conhecido como 'Chuck -Boneco Assassino', confessou ter cometido os mais de 50 roubos. Nós recebemos inúmeras denúncias, e segundo as vítimas, eles sempre agiam de forma violenta. A quadrilha escolhia os alvos mais vulneráveis para atacar", disse.

Júnior disse que "não roubava mais" e que agora era um "servo de Deus" | Foto: Divulgação

O delegado titular do 26° DIP, Bruno Fraga, afirmou que a quadrilha era de alta periculosidade e agia sempre com muita violência. "Júnior era o mentor, ao mesmo tempo em que ordenava as tarefas dos demais, ajudava amarrando as vítimas, enquanto Ádria subtraia os objetos e Mateus e Moisés vigiavam as vítimas com as armas", detalhou.



O coordenador de operações da Seaop, Alvaro Steinheuser, enfatizou que essa quadrilha já estava tomando forma de uma organização criminosa. “Porque eles sempre avaliavam os alvos antes, tinham os elementos apoiadores com carros para resgatá-los após os assaltos. Nas ações imprimiam muita violência, amordaçavam e praticavam lesões corporais, contra as vítimas. Mas vamos continuar no encalço dos foragidos e tão logo vamos prendê-los”, detalhou.

Relato



Uma das vítimas do último assalto cometido pela quadrilha, um empresário de 35 anos, revelou com detalhes os momentos de medo que passou com a família, dentro de sua casa.

“Entraram na minha casa os quatro, começaram a amarrar as vítimas e ainda bateram em uma delas. Ainda achavam que eu era da polícia, colocaram arma no meu peito, fizeram pressão, reviraram tudo atrás de dinheiro e ainda me deram um prejuízo de R$ 7 mil”, relatou.

"Servo de Deus"

Durante a coletiva de imprensa, Júnior disse aos jornalistas que "não roubava mais" e que agora era um "servo de Deus". Quem tiver informações sobre o paradeiro de Ádria e Mateus, pode entrar em contato anonimamente com a Seaop, por meio do número de WhatsApp (92) 99345-2848.

Mateus Carlos está foragido da polícia | Foto: Divulgação

Ádria Célia Coelho está foragida da polícia | Foto: Divulgação

