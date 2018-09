Dupla é presa com droga da Colômbia avaliada em R$ 500 mil

O homem marcou para entregar a droga em um bairro de Manaus | Foto: Divulgação / SSP

Manaus - Dois homens foram presos, nesta terça-feira (19), com 20 quilos de cocaína trazidos em uma embarcação de Jutaí (município distante 751 quilômetros da capital). O Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) avaliou a droga em meio milhão de reais. O entorpecente tem origem colombiana.

A prisão foi uma ação conjunta da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) e da Delegacia Fluvial (Deflu) no âmbito da Operação Banzeiro. De acordo com as investigações, Gezileoson Albino Moreno, de 27 anos, veio com o entorpecente para a capital amazonense na embarcação Deus de Aliança.

Em Manaus, ele marcou um encontro no estacionamento de um supermercado no bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul, para fazer a entrega a Medonei Ramires Leão, de 46 anos. Os policiais monitoraram toda a ação até a entrega das drogas, quando os dois homens foram presos. O entorpecente estava em uma caixa de isopor com peixe e gelo, em um veículo Prisma, de cor prata e placas não divulgadas.

“A apreensão é mais um resultado da Operação banzeiro, que visa o combate à entrada de drogas na capital do Amazonas. A Seai e o Denarc vêm investigando as embarcações e a ação desses traficantes que estão trazendo o entorpecente para Manaus”, afirmou o secretário-executivo adjunto de inteligência, Herbert Lopes.

Balanço

De janeiro até agosto deste ano, as ações do Sistema de Segurança Pública do Amazonas resultaram na apreensão de mais de 5,87 toneladas de entorpecentes na capital e no interior. Apenas na Operação Banzeiro, foram apreendidas cerca de duas toneladas de drogas.

Com o trabalho, as polícias atacam financeiramente o tráfico e impedem a distribuição do entorpecente às bocas de fumo.

*Com informações da assessoria

