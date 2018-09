Homem que roubava celulares na Cidade Nova é preso

Manaus - Rafael Cruz Pereira, de 21 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (19), por volta das 17h, em cumprimento de mandado de prisão preventiva por roubo, receptação e corrupção de menores. O jovem é um dos envolvidos em um roubo ocorrido no dia 29 de maio deste ano, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

O delegado Jeff David Mac Donald, do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), explicou que, na ocasião do delito, Rafael e um adolescente de 17 anos abordaram uma mulher de 29 anos, em via pública, na rua Lagoa de Pedra, no conjunto Jardim Canaranas, bairro Cidade Nova, e subtraíram o aparelho celular dela.

“Na ocasião do crime, Rafael e um adolescente de 17 anos estavam em uma motocicleta, de cor vermelha, com restrições de roubo. O adolescente estava conduzindo a moto, enquanto Rafael, em posse de uma faca, abordou a vítima e, com violência, ameaçou a mulher e exigiu que ela entregasse o aparelho celular. No momento da fuga, um policial militar estava passando no local e conseguiu detê-los com o apoio de populares” explicou Mac Donald.

Segundo o delegado, durante a perseguição aos infratores, eles acabaram caindo da moto e foram agredidos por populares. Em seguida, outros policiais militares foram acionados e conduziram os dois indivíduos ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Danilo Corrêa, localizado na avenida Noel Nutels, naquele mesmo bairro. Na ocasião, Rafael foi preso em flagrante e levado a Audiência de Custódia no Fórum Henoch Reis localizado no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

O titular do 6º DIP explicou que após o julgamento do processo, o mandado de prisão preventiva de condenação penal por roubo, receptação e corrupção de menores em nome de Rafael foi expedido no dia 13 de setembro deste ano, pela juíza Suzi Irlanda Araujo Granja da Silva, da 2ª Vara Criminal.

