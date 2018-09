Suspeito de roubar motoristas de aplicativos é preso em Manaus

Jorley está envolvido em mais dois roubos a motoristas de aplicativos, ocorridos na região da zona oeste | Foto: Divulgação





Manaus - No início da tarde desta quinta-feira (2), ao meio-dia, em cumprimento de mandado de prisão preventiva por roubo qualificado, a polícia prendeu Jorley Luan Cordeiro de Matos, 25, envolvido em roubos a motoristas de aplicativos de transporte urbano.



De acordo com a autoridade policial, a ordem judicial em nome de Jorley foi expedida no dia 9 de julho deste ano, pela juíza Suzi Irlanda Araújo Granja da Silva, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Manaus. O infrator foi preso na comunidade São Francisco, nas proximidades do município de Iranduba, distante 27 quilômetros em linha reta da capital.



“Esse infrator era considerado foragido da Justiça desde julho deste ano. Recebemos a informação de que ele estava morando na casa da mãe dele, no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus, porém, ao nos deslocarmos até lá, recebemos uma denúncia anônima informando que ele estava se escondendo na comunidade São Francisco. Em ato contínuo, nos dirigimos até o local indicado, onde logramos êxito no cumprimento da ordem judicial em nome de Jorley” explicou Leite.



Ação criminosa



Conforme o titular do 21º DIP, em maio de deste ano, um homem 33 anos se dirigiu até a unidade policial para comunicar que foi vítima de roubo. Na ocasião, ele informou que na noite do dia 16 daquele mês, ele foi acionado para uma corrida por meio de um aplicativo de transporte urbano e, ao chegar no local combinado para buscar o cliente, no bairro São Jorge, Jorley e um casal de adolescentes entraram no carro.

“Segundo a vítima, os infratores ordenaram que o motorista entrasse em uma rua que não fazia parte do trajeto informado por eles e anunciaram o roubo. Eles portavam facas e ameaçavam a vítima de morte caso não colaborasse. Eles o colocaram no banco de trás e utilizaram o carro para cometer roubos na capital. Naquela noite, pelo menos oito pessoas foram vítimas do trio”, informou o delegado.



Rafael Leite ressaltou, ainda, que Jorley está envolvido em mais dois roubos a motoristas de aplicativos, ocorridos na região da zona oeste da capital. A autoridade policial solicita ainda que quem reconhecer o infrator e tiver sido vítima dele, que compareça à unidade policial, situada na rua Zuleide Brito, no bairro São Jorge, para que o transgressor responda pelos crimes.



Indiciamento



Jorley foi indiciado por roubo qualificado e corrupção de menores. Ao término dos procedimentos cabíveis no 21º DIP, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

