Duplo homicídio: encapuzados executam homens a tiros no bairro Raiz

Manaus - Dois homens, ainda não identificados, foram executados com vários tiros à queima-roupa, na noite desta quinta-feira (20), na rua Ipiranga, no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. Eles ainda foram socorridos e levados por testemunhas, em carro particular, até à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), situada na Bola da Suframa, mas chegaram ao local sem sinais vitais.

Os atiradores, que estavam encapuzados e utilizavam um carro de cor prata, de modelo e placas não identificadas, fugiram após o crime.

Segundo informou uma testemunha à polícia, as vítimas estavam em via pública, quando foram surpreendidas pelos criminosos encapuzados.

Movimentação foi intensa na região durante o crime | Foto: Raphael Tavares

Na base do Samu, os médicos confirmaram as mortes e encaminharam os corpos para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, também naquela região da cidade.

Já na unidade hospitalar, os funcionários do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção dos corpos. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A reportagem esteve no local, mas não localizou familiares das vítimas. A motivação do duplo homicídio ainda é desconhecida.

Vítimas chegaram mortas na base do Samu | Foto: Raphael Tavares

A polícia foi questionada pelo Em Tempo se as mortes têm ligação com o tráfico de drogas, mas não houve confirmação até a publicação desta matéria.

