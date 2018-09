Perseguição e tiroteio deixam três assaltantes baleados no Japiim

Manaus - Após perseguição policial e troca de tiros, três assaltantes, ainda não identificados, foram baleados durante a fuga e um intenso tiroteio. Eles estavam em um carro modelo HB20, de cor prata e placas não divulgadas. O caso aconteceu no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o tenente-coronel Ronaldo Brito, da Coordenação Geral de Policiamento Ostensivo (CGPO), o trio assaltou um lanche no bairro Japiim e, em seguida, fugiu. A vítima (proprietário do estabelecimento) seguiu os assaltantes até encontrar uma viatura policial e alertar sobre a fuga deles.

"Após sabermos do ocorrido, de imediato acionamos as viaturas nas proximidades. Houve troca de tiros e os três assaltantes foram baleados. A perseguição policial terminou aqui na Bola da Suframa. Todos foram encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul", explicou Brito.

De acordo com a vítima, que preferiu não se identificar, os assaltantes chegaram no lanche anunciando o assalto e levaram um celular.

O trio baleado foi levado pelo Samu para o Hospital 28 de Agosto | Foto: Raphael Tavares

"Eu entrei em luta corporal com eles, mesmo todos estando armados. Assustados, eles pegaram só meu celular e fugiram. Comecei a perseguir eles e depois encontrei a polícia, que também passou a seguir o rastro deles", relatou a vítima.

Os assaltantes foram levados ainda com vida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital. A reportagem não teve acesso aos nomes, idades e nem o estado de saúde deles. "Após receber alta médica, o trio será conduzido a uma unidade policial, onde a ocorrência será registrada", concluiu o tenente-coronel.

