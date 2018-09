Zonas Norte e Leste de Manaus contarão com mais 4 delegacias 24 horas

Manaus - As zonas Norte e Leste passarão a contar com mais quatro delegacias que funcionarão 24 horas, as chamadas centrais de flagrantes. A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira (20), durante reunião dos departamentos da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Além disso, serão retomadas as atividades nas delegacias seccionais.

De acordo com Frederico Mendes, delegado-geral da PC-AM, a reunião com os diretores do departamentos de Polícia Metropolitana (DPM), de Polícia do Interior (DPI), de Atividades Policiais (DAP), e com os seis titulares das delegacias seccionais marcou a retomada dos trabalhos nas unidades e adequação para as novas diretrizes da nova gestão.

“É humanamente impossível você comandar um departamento que fiscaliza 48 Distritos Integrados de Polícia (DIPs) na capital, por isso a necessidade de descentralizar esse comando. A retomada das delegacias seccionais operacionaliza a atividade-fim que é fazer polícia atender o cidadão”, afirmou Mendes.

Entre as determinações apontadas pelo delegado-geral está, ainda, a realização de operações policiais semanais, em todas as zonas da cidade, sob coordenação dos seccionais e titulares dos DIPs. Para Ivo Martins, delegado-geral adjunto, a previsão é que mais quatro DIPs passem a funcionar 24 horas, totalizando, assim, 15 DIPs, e outros 15 funcionando para fins de atendimento à população.

“Vamos reunir esforços, remanejar pessoal, reorganizar o sistema de forma conjunta para implementar essa nova diretriz governamental voltada para a segurança pública”, pontuou Martins.

Distribuição geográfica

As áreas de atuação serão distribuídas da seguinte forma: 1º Seccional Sul será comandada pelo delegado Divanilson Cavalcanti e abrange os seguintes DIPs: 1º, 2º, 3º, 7º e 24º. Já na 2º Seccional Norte, o delegado Rodrigo Barreto coordenará os trabalhos nos DIPs 6º, 13º, 15º, 18º, 26º e 27º. O delegado Edney Marques comanda a 3º Seccional Leste, atuando nas áreas do 4º, 9º, 11º, 14º, 25º, 28º, 29º e 30º DIPs.

A delegada Rita de Cássia Tenório atuará na 4º Seccional Oeste, que tem como abrangência as unidades do 5º, 8º, 19º, 20º e 21º DIPs. Na 5º Seccional Sul, o delegado Rafael Allemand comandará os trabalhados no 12º, 16º, 22º e 23º DIPs. O delegado Tarso Yuri coordenará os trabalhos na 6º Seccional, que corresponde ao 10º e 17º DIPs.

