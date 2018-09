PF faz maior apreensão de cocaína pura da história do Amazonas

Manaus - A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas (DRE-AM) apreendeu, na última quinta-feira (20), 840 kg de cocaína pura durante uma ação, na calha do Rio Solimões, entre os municípios de Anamã e Manacapuru. A apreensão desse tipo de droga é a maior já registrada pela PF no Amazonas.

A carga, segundo a PF, estava escondida em uma balsa boieira de transporte de gado. Para acessar o compartimento onde a droga estava, a equipe de policiais federais contou com o apoio dos Bombeiros Militar da Segunda Companhia Independente de Manacapuru.

O material foi levado para a sede da PF | Foto: Divulgação/PF

Durante a ação, três homens foram presos em flagrante. O trio informou à polícia que a droga era de origem colombiana, e teria sido embarcada na região da tríplice fronteira. O material seria levado para o estado do Pará.

"Vale ressaltar que essa cocaína é a mais pura do mercado do tráfico. Ela é conhecida como 'Brilho' ou 'Escama de peixe'. Devido ao altíssimo grau de pureza, esse material sempre é exportado", informou o delegado Caio Avanço, da DRE.

Essa, segundo a PF, foi a maior apreensão desse de cocaína no Amazonas. Os presos foram indiciados por tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico.

