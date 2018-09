Jovem é executado com sete tiros na invasão 'Cemitério dos Índios'

| Autor: Josemar Antunes

Manaus - Michael Nascimento Castelo Branco, de 23 anos, foi executado com sete tiros, na manhã desta sexta-feira (21), em uma área da invasão "Cemitério dos Índios", na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações do tenente André Paiva, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores da invasão acharam o corpo na madrugada e acionaram a polícia no início da manhã.

"A nossa guarnição recebeu a informação do assassinato e no local constatamos o crime. Ninguém da área quis comentar sobre o caso. O pai da vítima reconheceu o corpo. Segundo ele, Michael era usuário de drogas. A suspeita é de que a vítima foi atraída ou veio ao local comprar drogas", explicou o tenente André Paiva.

O irmão da vítima, Francisco Mircherley, de 26 anos, contou à reportagem que Michael morava em outra invasão e teria ido até o Cemitério dos Índios comprar drogas. Ele não soube informar quem cometeu o crime.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que a vítima foi morta com sete tiros, sendo dois na cabeça, um na axila, um no braço direito e três nas pernas.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Impedidos de sair

Após os trabalhos da polícia, a imprensa foi impedida de sair da invasão pelos índios, que estavam armados com arcos e flechas. Os profissionais deixaram o local depois de uma negociação, de quase dez minutos, entre o tenente André Paiva e um Pajé.



