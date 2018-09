Bandidos no Amazonas usam redes sociais para 'apologia ao crime'

As redes sociais são ambientes favoráveis à propagação da apologia ao crime organizado | Foto: Divulgação

Manaus - As redes sociais são ambientes favoráveis à propagação da apologia ao crime organizado. No Amazonas é comum encontrar nas ferramentas de pesquisa do Facebook perfis que divulgam atos ilegais de facções criminosas que dominam o tráfico no Estado. Atualmente, a Polícia Civil (PC) realiza ações para inibir esse tipo de prática e alcançar os lideres desses grupos criminosos.



O delegado Gesson Aguiar, titular da Delegacia Interativa (DI), informou ao EM TEMPO que a equipe monitora publicações nas quais os suspeitos aparecem ostentando armas de fogo, altas quantias de dinheiro e joias.

“Atualmente a polícia utiliza essas postagens para subsidiar investigações. A delegacia solicita o pedido de quebra de todas as redes sociais e plataformas que o criminoso usa para se projetar. Após obtermos os dados, fazemos o monitoramento até chegarmos ao autor”, disse Aguiar.

O delegado explicou ainda que as investigações são amparadas pelo marco civil da interne. A regulação determina as responsabilidades dos provedores de aplicação e de conexão da internet a entregar os números de protocolo dos dispositivos que propagam conteúdos impróprios.

Aguiar ressalta que são crimes de menor potencial ofensivo, em que a pena varia de um mês a um ano, e são utilizados como base para investigações maiores, com intuito de capturar chefes de facções.

“Temos toda uma ação para identificar cada plataforma, são solicitados pedidos judiciais para trazer a pessoa que se expõe. Fazemos um termo circunstancial de ocorrência, e o infrator é encaminhado ao juizado especial, onde deve responder àquele fato. Mas o resultado e a pena efetiva são pequenas. Em muitos casos, o suspeito acaba voltando à prática. Esses são elementos que colaboram com os trabalhos”, contou o titular da DI.

Legislação

O delegado ainda explicou que incentivar a criminalidade na internet é crime previsto no Código Penal Brasileiro, tanto por parte da apologia, quanto a incitação ao crime, pelos artigos 286 e 287. Ele também informou que o Facebook, atualmente, possui 2,13 bilhões de usuários ativos, seguido pelo Instagram, que conta com um bilhão de usuários conectados no mundo. “São plataformas que, infelizmente, são usadas para expor os crimes e até utilizadas como o objetivo de alcançar novos membros para determinadas organizações”, explica.

Sem resposta

A reportagem solicitou nota por parte da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que possui um setor de inteligência, porém não obteve respostas sobre a atuação da especializada a respeito de possíveis ações para coibir a prática de facções criminosas nas mídias sociais.

