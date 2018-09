Agricultor morre a pauladas após discutir por sandálias, no AM

Manaus -Rosifran Silvino Ramos, de 40 anos, conhecido como "Rock", morreu nesta sexta-feira (21), após ser vítima de agressão física, no município de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus). A vítima, que era agricultor, estava internada desde quarta-feira (19) no Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, Zona Leste da capital amazonense.

Ao Em Tempo, o autônomo e irmão da vítima, Rosinilton Silvino Ramos, de 36 anos, relatou que o crime ocorreu na última segunda-feira (10), por volta de meia-noite, na rua Dr. Jordeval, esquina com a rua Chiquito de Paiva, bairro Pantanal, em Lábrea.

"O meu irmão estava caminhando junto com o agressor, vulgo "Gugu", pela rua, quando iniciaram uma discussão por causa de um par de sandália. O Gugu teria jogado a sandália na lama e o meu irmão reclamou", disse.

Após a discussão, Gugu retornou ao local acompanhado do irmão, Diego e um primo, identificado apenas como "Arlison". O trio começou a espancar o agricultor com chutes, pauladas, deixando-o com várias lesões pelo corpo, sendo a maioria na cabeça.

O agricultor foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Lábrea. Por conta das graves lesões, a vítima foi transferida no início da tarde de quarta-feira (19), em um avião UTI do Governo Federal, que havia ido ao município buscar uma indígena, vítima de agressão física e estupro. Tanto o agricultor e a indígena foram internados no PS Dr. João Lúcio.

Denúncia

O cunhado da vítima informou que o município de Lábrea está sem saúde e policiamento. O hospital da cidade atende de forma precária. Já a polícia se quer vai aos locais de crime.

"Lábrea está abandonada sem atendimento de saúde e segurança pública. No dia que o meu cunhado foi agredido, as polícias Civil e Militar foram acionadas, mas nenhum policial compareceu na cena do crime para apurar o caso e prender os agressores", comentou o cunhado da vítima, J. Leão, de 42 anos.

Informações preliminares dão conta que Gugu, amigo do agricultor, fugiu para Porto Velho (RO). Já outros dois suspeitos, ainda continuam circulando no município. Eles tiveram os mandados de prisão preventiva expedida pela Comarca de Lábrea.

O corpo do agricultor, que faleceu por volta das 6h de hoje, foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil de Lábrea.

O irmão da vítima relatou que a transferência do agricultor para Manaus e retorno para a cidade de Lábrea, bem com a compra do caixão, foram custeados pela Prefeitura Municipal de Lábrea. O sepultamento está marcado para acontecer no sábado (22), na terra natal da vítima.

