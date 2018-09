Homem que matou mulher em pizzaria tem prisão preventiva decretada

Manaus - O homem identificado como Elivaldo Alves dos Santos, de 26 anos, suspeito de matar uma mulher dentro de uma pizzaria, teve a prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva após passar por audiência de custódia, no Fórum Henoch Reis, localizado na avenida Humberto Calderaro, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul de Manaus, nesta sexta-feira (21).

De acordo o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), o homem é acusado de estrangular e esfaquear a jovem identificada como Rafaela de Oliveira Castro, de 20 anos, dentro da cozinha de uma pizzaria localizada na rua Óscar Borel, na Compensa, Zona Oeste da Capital, na última quarta-feira (19).

Ainda conforme o TJAM, Elivaldo tinha passagem pela polícia pelo crime de roubo. Após ter a prisão convertida em preventiva, o homem foi encaminhado para uma unidade prisional, onde deve aguardar o julgamento de todo o processo.

Prisão

Elivaldo, assassino da garçonete Rafaela de Oliveira Castro,de 20 anos, foi preso na manhã da última quinta-feira (20), no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. O suspeito é irmão da proprietária da pizzaria em que Rafaela trabalhava.

O homem foi preso por policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e foi apresentado no prédio do 8° Distrito Integrado de Polícia, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

O crime

A jovem foi agredida e esfaqueada, de forma brutal, na tarde de quarta-feira (19), dentro de uma pizzaria. O Em Tempo teve acesso ao vídeo que mostra o momento do crime. Nas imagens, o assassino aparece estrangulando a vítima e, após deixá-la desacordada, a esfaqueia várias vezes para, posteriormente, fugir do local do crime.

A vítima ainda foi socorrida por populares e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, localizado na avenida T6, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

