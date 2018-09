Criminosos arrancam coração de homem e jogam corpo em igarapé, no AM

| Autor: Josemar Antunes

Manaus - Cleyton Ferreira da Silva, de 21 anos, conhecido como "Neco", foi encontrado morto, na manhã deste sábado (22), dentro de um igarapé, localizado na rua São Marçal, comunidade Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A vítima teve o coração arrancado e tinha várias perfurações de faca pelo corpo.

Segundo informações de moradores, funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) encontraram o corpo durante limpeza no igarapé.

Ao Em Tempo, o 2° tenente Francisco Batista, da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), disse que a guarnição foi informada sobre a ocorrência por meio de uma ligação feita ao 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

O corpo foi encontrado uma equipe da Seminf | Foto: Josemar Antunes

"Aqui é uma área predominada por facções criminosas que atuam na capital. A mãe confirmou que o filho era usuário de drogas", disse o 2º tenente.

A mãe da vítima, Sebastiana Ferreira da Silva, de 42 anos, contou à reportagem que o filho estava na frente de casa, na rua Ouro, conversando e consumindo bebidas alcoólicas com amigos.

"Ele disse que ficaria em frente de casa com os amigos, e agora pela manhã recebo essa notícia", relatou a mãe.



O corpo foi encontrado por funcionários da prefeitura | Foto: Josemar Antunes

Devido o corpo está preso no bueiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar na remoção.

Após os trabalhos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), os peritos informaram que o homem foi morto com mais de 20 facadas nas costas e cabeça. Ele teve o coração arrancado pelos criminosos e jogado dentro do igarapé.

Cleyton também estava com um pano na boca que, segundo a polícia, foi usado para impedir que a vítima gritasse por socorro.

O corpo de Bombeiros ajudou na remoção do corpo | Foto: Josemar Antunes

Os assassinos, de acordo com a polícia, ainda tentaram decapitar a vítima. O homem estava com um corte profundo no pescoço. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

Conforme relatos de testemunhas, Cleyton realiza roubos pelo bairro. Nomes dos possíveis autores do homicídio foram repassados para equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que irá investigar o caso.

Leia mais:

Homem que matou mulher em pizzaria tem prisão preventiva decretada

Homem é preso após romper tornozeleira eletrônica, no Coroado