Briga durante consumo de drogas termina com três esfaqueados em Manaus

Manaus - Três pessoas deram entrada, na manhã deste sábado (22), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, Zona Leste, após serem esfaqueadas durante uma briga generalizada. O fato aconteceu por volta das 8h na rua Curió, comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com base no registro de ocorrência policial, dois homens, de 27 e 29 anos, e a irmã de um deles, uma mulher de 29 anos, estavam consumindo e vendendo entorpecentes juntamente com o suspeito do crime, identificado apenas como "Índio".

Na ocasião, eles se desentenderam e começaram uma briga. Durante a confusão, o suspeito esfaqueou as vítimas. Os três foram socorridos e levados para o Platão, localizado na avenida Autaz Mirim, Zona Leste.

Uma quarta pessoa, que não teve o nome e nem a idade revelados, foi esfaqueada de raspão. A vítima foi atendida no local e não precisou ser levada ao hospital.

Conforme informações da polícia, um dos homens foi atingido com três facadas, uma no peito e duas nas costas. Ele deu entrada na unidade hospitalar em estado gravíssimo e passa por procedimentos cirúrgicos.

Ao Em Tempo, o pai do homem de 29 anos, um autônomo de 42 anos, disse que desconhece a motivação do crime. Segundo ele, o filho trabalha como carregador de mercadorias em um supermercado no bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

O homem de 27 anos foi atingido com uma facada no abdômen. A polícia não informou em que parte do corpo a irmã dele foi esfaqueada. O suspeito de cometer o crime, segundo a polícia, ainda não foi localizado.

