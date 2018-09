Assaltantes matam funcionário da Sefaz na frente de casa em Manaus

Manaus - O funcionário da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) Raimundo Nonato da Cunha, de 68 anos, morreu, no início da manhã deste sábado (22), no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Ele foi baleado no momento que saía de casa.

Ao Em Tempo, o irmão da vítima, Miguel Geraldo da Cunha, de 54 anos, falou sobre o caso. Segundo ele, Raimundo estava saindo de casa, na rua Louro Itaúba, para ir a uma feira do bairro, quando foi surpreendido dentro do próprio carro por dois homens.

Durante a ação criminosa, um dos criminosos efetuou um disparo no rosto de Raimundo, que atingiu o olho. Em seguida, os assaltantes fugiram levando a carteira com dinheiro da vítima. Uma câmera de segurança da residência registrou o momento do latrocínio (roubo seguido de morte).

Após o crime, os suspeitos foram detidos por policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Com eles, os policiais encontraram um revólver.

Miguel Geraldo informou que o irmão foi socorrido e levado para a unidade de saúde, mas não resistiu ao ferimento.

A vítima era natural de Manaus. Raimundo deixa cinco filhos, dois meninos, de oito e dez anos, e três filhas do primeiro casamento. O local do velório ainda não havia sido confirmado pelos familiares.

