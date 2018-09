Adolescente de 17 anos é morto na frente da namorada, na Compensa

Manaus - O estudante João Victor Fróes Duarte, de 17 anos, foi morto com cinco tiros, na noite deste sábado (22), no beco Santa Rita com a rua Manaus, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o assassinato aconteceu por volta das 22h. A namorada da vítima, uma adolescente também de 17 anos, disse que estava com o rapaz e uma criança, de idade não informada, quando dois homens se aproximaram e um deles efetuou os disparos à queima-roupa em João Victor.

Após efetuar os disparos, a dupla fugiu. Uma testemunha, que presenciou o assassinato, identificou um dos autores. O nome do suspeito foi repassado para a polícia.

Equipes da Polícia Civil, que realizavam operação no bairro, foram ao local do crime | Foto: Josemar Antunes

Equipes comandadas pelos delegados da Polícia Civil, Juan Valério, da Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), e André Sena, do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), realizavam uma operação na área no momento do crime.

A namorada da vítima e o pai da jovem foram conduzidos ao 19° DIP para prestar esclarecimentos sobre o caso. Moradores da localidade informaram que desconhecem a motivação do assassinato.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) informou que João Victor foi morto com cinco tiros na cabeça. Quatro cápsulas foram recolhidas no local.

O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) apura as circunstâncias da morte.

Leia mais:

'Sapo' é assassinado com três tiros por dupla em moto no Mutirão

Assaltantes matam funcionário da Sefaz na frente de casa em Manaus