Casal se esfaqueia durante bebedeira no Colônia Terra Nova

Manaus - Um autônomo de 28 anos e a namorada dele, de 29 anos, deram entrada, na manhã deste domingo (23), por volta das 7h, no Platão Araújo, após se esfaquearem durante uma bebedeira. O fato aconteceu na rua São Nicolau, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da base policial da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, o casal estava consumindo bebidas alcoólicas quando iniciaram uma discussão.

Durante a briga, o homem acabou atingido por duas facadas, sendo uma nas costelas e outra no braço. Já a mulher, que mora na rua Santa Inês, no mesmo bairro, foi esfaqueada no braço direito.

O casal foi socorrido por populares e levado à unidade hospitalar na Zona Leste da capital. Eles passaram por procedimentos cirúrgicos e seguem internados sem previsão de alta médica.

