Homem assalta empresário e posta foto usando cordões da vítima, no AM

Parintins (AM) – Em menos de cinco horas após o assalto e da tentativa de homicídio contra o empresário Genner Azedo, a Polícia Militar de Parintins (369 km de Manaus) prendeu Adriano da Silva Nogueira, de 22 anos, e seu comparsa Afonso da Silva Azevedo, de 21 anos.

Durante o assalto, mesmo com o empresário entregando dinheiro, celular, cordões de ouro, relógio, Adriano mandou a vítima se ajoelhar e efetuou um disparo na direção da cabeça de Genner Azedo, mas acabou errando o tiro. O barulho chamou atenção de populares que acionaram a polícia.

Adriano fugiu em uma motocicleta. Momentos depois do assalto, ele postou uma foto em suas redes sociais usando os cordões da vítima.

A polícia conseguiu localizar Adriano após encontrar uma receita médica que o suspeito deixou cair no momento do crime. Na receita, a polícia identificou o endereço da companheira do assaltante.

Ao ser questionada pela polícia sobre o paradeiro de Adriano, a mulher disse que ele estava escondido em uma pousada no bairro de Nazaré, na Zona Leste da cidade.

Ao ser preso ele confessou que a arma usada no assalto estava com Afonso da Silva, no bairro Paulo Correia, Zona Sul da cidade. Além do revólver calibre 38, a polícia encontrou com o suspeito dinheiro e munições de calibres 38 e 32.

Com a mulher de Adriano, a polícia aprendeu uma balança de precisão e uma porção de droga.

Os homens foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Parintins, onde ficarão à disposição da justiça.

Leia mais:

'Sapo' é assassinado com três tiros por dupla em moto no Mutirão

Assaltantes matam funcionário da Sefaz na frente de casa em Manaus