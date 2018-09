Em briga com esposa, sargento da PM morre ao ser baleado por cunhado

Sargento levou dois tiros após discussão com esposa | Foto: Divulgação

Manacapuru – O sargento da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) José Nazareno Caetano, de 48 anos, foi morto, na manhã deste domingo (23), em um ramal na comunidade Calado, na Zona Rural de Manacapuru (município distante 87 quilômetros de Manaus). Segundo informações de moradores repassadas à polícia, o autor do crime é o próprio cunhado da vítima.

Ainda de acordo com os moradores, o sargento estava em uma discussão com a esposa, quando o cunhado (irmão da esposa) teria entrado na briga e tentado travar uma luta corporal com o policial.

Na ocasião, o cunhado sacou uma arma e disparou duas vezes contra a vítima. José Nazareno não resistiu e morreu no local do crime. Segundo a Polícia Militar no município, após cometer o crime, o suspeito fugiu do local e até o momento não foi localizado.

O sargento é natural de Tabatinga (distante 1.106 km de Manaus) e possuía 25 anos de serviços prestados à PM-AM. Atualmente, Caetano estava lotado no Comando de Policiamento de Areá Norte.

A investigação do caso deve ser feita pela Polícia Civil em Manacapuru. A identidade do autor do crime não foi divulgada.

Leia mais:

PM baleado na cabeça continua internado em estado gravíssimo

Sargento da Polícia Militar é baleado e morre em hospital de Manaus