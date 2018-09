Homem é esfaqueado pela própria irmã no Jorge Teixeira, em Manaus

Tentativa de homicídio foi na noite de sábado (22) | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 36 anos deu entrada no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, na noite de sábado (22), com foi ferimentos de faca. Ele foi esfaqueado ontem pela irmão no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações obtidas no posto da Polícia Militar da unidade hospitalar, o homem foi esfaqueado pela própria irmã, com dois golpes, um que atingiu o braço direito e outro que atingiu a coxa esquerda.

O hospital registrou que o homem deu entrada por volta das 21h42. O paradeiro da autora da tentativa de homicídio e o motivo das agressões não foram informados pela polícia.

