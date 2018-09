Dupla esfaqueia jovem durante bebedeira no loteamento João Paulo

O HPS Platão Araújo registrou a entrada da vítima no início da manhã de domingo | Foto: Divulgação

Manaus - O jovem M. S. T., de 20 anos, escapou da morte ao ser esfaqueado três vezes, no início da manhã deste domingo (23), na rua Santa Helena, no loteamento João Paulo, Zona Leste de Manaus. A tentativa de homicídio foi protagonizada por dois irmãos, que ainda não foram localizados pela polícia.

De acordo com informações do posto da Polícia Militar do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, Mailon deu entrada na unidade por volta das 7h40 da manhã com uma facada no braço, uma na costela e outra no peito.

Leia também: Assaltantes matam funcionário da Sefaz na frente de casa em Manaus

A tia dele, uma mulher de 52 anos, informou à polícia que o mesmo estava bebendo com mais dois rapazes, que eram irmãos, em frente a uma casa, quando os três se desentenderam já ao amanhecer de domingo.

O jovem teria ido embora para casa, mas um dos irmãos foi atrás dele e o chamou para beber novamente. Quando ele saiu de casa, um dos irmãos já começou a desferir os golpes. “Só não mataram, porque meu sobrinho conseguiu fugir e entrar em um carro”, narrou.

A vítima foi levada para o hospital por moradores da região. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o paradeiro dos autores da tentativa de homicídio ainda é desconhecido.

*Colaborou Josemar Antunes

Leia mais:

Briga durante consumo de drogas termina com três esfaqueados em Manaus

Criminosos arrancam coração de homem e jogam corpo em Igarapé no AM