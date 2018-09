Quadrilha armada amedronta moradores em Urucará e caçador é morto

Os suspeitos invadiram o bar Cabana's armados com espingarda | Autor: Divulgação

Manaus - Quatro criminosos, ainda não identificados, estão sendo procurados pela Polícia Militar após terem cometido um assalto, um homicídio e diversos crimes em Urucará (município distante 241 quilômetros de Manaus). O corpo S.M.C, 31 anos, foi encontrado, neste domingo (23), em uma área de mata, após ter entrado na floresta para caçar, mas a polícia não descarta que tenha sido morto pelos foragidos.

Moradores da região procuraram o Em Tempo, hoje, para denunciar a situação no município. “Esses bandidos estavam cometendo assaltos aqui na cidade, até já trocaram tiros com a polícia, e a gente fica com medo porque nunca se sabe onde podem estar. A polícia ainda está atrás deles, mas queremos ter a certeza de que foram pegos”, disse um morador por telefone.

Leia também: Briga entre vizinhos deixa um morto e um ferido em Coari no AM

O principal assalto ocorreu em um bar chamado Cabana’s, que fica localizado no bairro Centro, por volta de 1h do último sábado (22). A Polícia Militar da cidade confirmou que um foragido, acompanhado de mais três comparsas, alguns armados com espingardas, foram os autores do crime e fugiram em seguida para região de mata.



De acordo com o tenente Elson Júnior, da Polícia Militar, lotado em Urucará, a PMs iniciaram as buscas imediatamente após o assalto, e a equipe já estava no rastro dos criminosos, que foram encurralados na mata que fica separada da área urbana cidade.

“A cidade não está em pânico, tem muito rumor para pouco acontecimento. Eles [criminosos] não estão na cidade, não estão causando terror e a ocorrência já foi para área de mata, onde a polícia já está no encalço deles desde o dia que ocorreu o assalto”, afirmou o tenente.

O corpo de um homem foi encontrado em uma área de mata de Urucará | Foto: Divulgação

Caçador morto

O tenente também confirmou que o corpo de um homem, identificado apenas como Saulo, foi encontrado neste domingo, em área de mata com uma marca de tiro no peito. “O que sabemos é que ele teria saído para caçar, mas ainda não podemos confirmar se essa morte foi causada pelos foragidos. Infelizmente, ele estava no lugar errado, na hora errada”, detalhou Júnior.

Segundo informações da comunidade, o corpo de Saulo já estava em decomposição quando foi encontrado no bairro conhecido como Canarã, por volta das 11h de hoje. Antes do fim da tarde, o cerco da polícia estava em frente ao distrito de Castanhal, e os suspeitos poderiam ser presos a qualquer momento.

Manifestação

Ainda na tarde deste domingo, a população estava sendo convocada pelas redes sociais para fazer uma passeata pedindo mais segurança e paz na cidade, e principalmente para pedir um efetivo maior de policiais.

De acordo com as denúncias, a cidade não teve reforço para a equipe e ainda perdeu dois policiais que foram transferidos. “Não mandaram policial e ainda tiraram os que já tinham, está faltando efetivo suficiente para a cidade”, reclamou um morador.

Abaixo, nas imagens, você confere o posicionamento do proprietário do bar sobre o assalto (à esquerda) e o convite nas redes sociais para uma passeata por segurança (à direita.

Nas redes sociais a comunidade se manifestou sobre as ocorrências | Foto: Reprodução

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) informou que encaminhou reforços de São Sebastião do Uatumã para Urucará, na tarde deste domingo (23), para intensificar as buscas pelos quatro homens ligados ao tráfico de drogas que cometeram assaltos e o homicídio do caçador.

"Policiais estão desde a sexta-feira passada em operação de captura da quadrilha. Segundo informações preliminares, o bando cometeu alguns assaltos na cidade e entrou em confronto com traficantes rivais ainda na sexta", diz a nota.



Leia mais:

Lancha com nome da PC é utilizada por piratas de rio é apreendida

SSP-AM diz que fugitivos de delegacia são autores do ataque em Autazes