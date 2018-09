A casa caiu: PM flagra traficantes com a mão na massa embalando drogas

O trio foi preso após denúncia anônima | Foto: Divulgação / Rocam

Manaus - Após denúncia anônima para uma equipe da Rocam, três pessoas foram presas na tarde desta segunda-feira (24), por volta das 16h40, em uma casa na rua Guajará, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, onde foram flagradas embalando drogas.

De acordo com a polícia, depois de receber a denúncia via WhatsApp: (92) 99280-7574, uma equipe foi até o local indicado e encontrou, dentro de uma casa, Marcos dos Santos Martins, de 18 nos, Francisco Abreu Santiago, de 20 anos, e Wesley Lima de Azevedo, de 21 anos, com a mão na massa (embalando drogas).

Com o grupo, foram apreendidos 80 trouxinhas e uma porção grande de maconha, uma balança de precisão, dois telefones e mais de R$ 200. O trio foi levado pelos policiais para o 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital, onde o caso foi registrado.

