Após morte de 'Melk', traficantes armados aterrorizam moradores

Manaus - Após a morte do traficante Melkzedek Monteiro de Oliveira, de 33 anos, o “Melk”, moradores do bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, são aterrorizados por traficantes armados que anunciam toque de recolher na região, na noite desta segunda-feira (24). O policiamento na área foi reforçado pela polícia com apoio do Comando Geral do CPA Leste. Melk, que foi morto ao sair de um baile funk, era considerado pela polícia como sucessor do narcotraficante João Pinto Carioca, o "João Branco".

De acordo com o tenente Ventura, da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais receberam relatos de testemunhas de que homens encapuzados estavam circulando pelas ruas do bairro fortemente armados.

"Nossas equipes estão ouvindo os moradores e entrando em cada rua que eles relataram que os traficantes passaram. Pelo que ouvimos, eles estavam em carros e motos", explicou o policial.

Ainda conforme o tenente, além das viaturas da 29ª Cicom, outras, como por exemplo da 30ª Cicom, estão se descolando para o bairro, para reforçar o policiamento na região.

De acordo com Ventura, os traficantes estão intimidando os líderes comunitários e moradores em geral, ditando toque de recolher, mas as equipes vão continuar patrulhando a área para coibir qualquer tipo de crime.

Uma moradora, que preferiu não ver identificar, disse ao Em Tempo que viu o momento exato em que os suspeitos passaram em carros e motos, todos mostrando as armas e intimidando os moradores.

"Uns passaram e entraram mais ainda para o bairro e outros só chegaram até um ponto e depois foram embora. Os policiais estão procurando eles", relatou a fonte.

Morte de Melk

A execução de Melk, ocorrida na madrugada deste domingo (23), no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus, foi a mando do traficante Kaio Wuellington Cardoso dos Santos, o “Mano Kaio”, conforme informações de fontes policiais ligadas à cúpula de Segurança Pública do Estado do Amazonas. (SSP-AM).

A articulação da ação criminosa foi coordenada pelo braço direito de Mano Kaio, identificado como “Chibé”, conforme identificou o serviço de inteligência do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

A polícia informou que o ataque aconteceu após Melk deixar um baile funk , que estava sendo realizado na rua Santa Luzia com a avenida Rio Negro para ir buscar uma quantia em dinheiro não revelada.

| Autor: Em Tempo

