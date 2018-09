‘Gugu’ atira para matar, mas desafeto sobrevive com 2 tiros no rosto

Crime aconteceu na noite desta segunda | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem de 20 anos foi baleado com dois tiros, na noite desta segunda-feira (24), na rua São Jorge, no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus. A vítima foi socorrida com vida e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul.

De acordo com o tenente Ferrari, na 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem conversava com o autor do crime, quando foi surpreendido pelo mesmo que estava armado. Os disparos teriam atingido o rosto da vítima.

"Testemunhas informaram que a vítima e o autor do crime estavam juntos, e não se sabe o porquê do outro, identificado apenas como "Gugu", ter atirado nele", explicou o policial.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado até o SPA da Zona Sul. Da unidade, o jovem foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, também na Zona Sul da cidade.

A reportagem não obteve informações sobre o estado de saúde do baleado.

