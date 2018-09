Dupla é presa por homicídios após briga de galeras em Itacoatiara

A dupla foi presa após investigação policial | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Itacoatiara (AM) - Dois homens identificados como Durval Diney Ferreira Batista, de 30 anos, e Luiz Carlos de Souza Lopes, de 40 anos, suspeitos de assassinarem as vítimas Genildo Nunes de Souza, de 22 anos, e Edinei Nunes de Souza, de 29 anos, foram presos pela polícia do Amazonas.

As vítimas foram assassinadas dentro de uma casa, localizada na rua Berija-flor, no bairro da Paz, em Itacoatiara (distante 175 quilômetros de Manaus). Uma terceira vítima, identificada como Leandro da Silva Castro, de 25 anos, também morreu durante a briga por território do tráfico de drogas.

Segundo o delegado Paulo César, titular da delegacia do município, os policiais militares de Itacoatiara foram quem realizaram a prisão da dupla, ambos estavam em um local conhecido como Comunidade do Rondon 2.

Entenda o caso

Conforme informações do 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM), o primeiro crime ocorreu por volta das 20h. "Integrantes de galeras rivais iniciaram uma briga generalizada. Leandro foi esfaqueado no tórax e nas costelas. Ele foi socorrido ainda com vida e levado para o Hospital José Mendes, mas não resistiu e morreu uma hora depois", informou o delegado.



Equipes da Polícia Militar foram ao local da ocorrência, mas os acusados conseguiram fugir. "Por volta das 21h50, em retaliação a morte de Leandro, quatro homens invadiram a residência dos irmãos Ediney e Genildo, que eram suspeitos de assassinar o jovem. O quarteto matou os irmãos a tiros", explicou César.

