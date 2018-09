Dupla é presa e homem fica ferido após troca de tiros com a polícia

Um dos homens foi levado ao HPS Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus - Uma perseguição policial resultou em um homem ferido na barriga e seu comparsa preso, por policiais militares da 26ª Cicom, na manhã desta terça-feira (25). De acordo com a polícia, testemunhas disseram que a dupla estava fazendo arrastões em um carro modelo Voyage, de cor prata, momentos antes de serem detidos.

O subtenente Damião disse que os dois começaram os roubos no conjunto João Paulo 2, Nova Cidade, Zona Norte e continuaram os assaltos nas duas primeiras etapas do conjunto habitacional Viver Melhor, também Zona Norte.

"Testemunhas nos informaram que a dupla estava circulando pelas proximidades. Acreditamos na possibilidade de que eles morem no local, por conhecerem as ruas. Quando estavam voltando do Viver Melhor para o João Paulo, fizemos o cerco em uma curva onde não puderam escapar", detalhou o oficial.

A equipe ainda contou com a ajuda da 18ª Cicom na operação. No momento em que foram abordados pela polícia, houve trocas de tiros e, neste momento, um dos rapazes foi atingido na barriga. Ele foi levado ao HPS Platão Araújo, na Zona Leste, para os cuidados médicos.

Os dois serão apresentados no 26º DIP ainda nesta terça. O subtenente ainda disse que o homem que foi ferido, é homicida. "Já o prendemos outras vezes e conseguimos relembrar a identidade dele. Não sabemos ao certo quantos crimes ele cometeu, pois o histórico ainda será levantado. A polícia sempre prende, mas alguns dias depois ele é solto", concluiu Damião.

Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, além do veículo e diversos celulares roubados. Com o veículo apreendido, os policiais ainda informaram que há uma restrição de roubo registrado na placa do carro.

