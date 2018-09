Homem é esfaqueado e preso por exploração sexual de adolescente

Manaus - Rildimar Maranhão Mota, de 44 anos, foi apresentado por exploração sexual na manhã desta terça-feira (25), durante coletiva de imprensa no prédio do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele estava sendo investigado pela Polícia Civil por obrigar uma adolescente de 17 anos a manter relações sexuais em um motel.

De acordo com delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, na última terça-feira (18), Rildimar e a adolescente estavam dentro do Itaúba Pousada, localizado na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Na ocasião, a adolescente se negou a manter relações com Rildimar em um dos quartos do motel. Ela travou luta corporal com ele, vindo a ainda esfaqueá-lo. Mesmo ferido, Rildimar conseguiu pegar a faca da adolescente e depois a esfaqueou.

Os dois foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzidos para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, também na Zona Leste da capital. Rildimar foi atingido com seis facadas, no ombro e pescoço. A jovem foi esfaqueada nas mãos.

Após receber alta médica, a adolescente foi levada ao 30° DIP, para prestar esclarecimentos sobre o caso. Em depoimento, ela argumentou ter ido ao motel para terminar o relacionamento, mas Rildimar não teria aceitado.

O delegado explicou que, Rildimar mantinha um relacionamento amoroso a cerca de seis meses, em troca de favores sexuais.

"A adolescente alegou que teria ido ao motel na tentativa de terminar o romance. Ela teria esfaqueado o Rildimar durante uma massagem, após eles se desentenderam no motel. Ainda não sabemos a origem da faca usada no crime", disse o delegado Torquato Mozer.

Defesa

O advogado de defesa de Rildimar, Francisco Souza, afirmou que o cliente dele é vítima da adolescente. Segundo ele, Rildimar custeadas as despesas da adolescente por respeito.

"Eles tinham um relacionamento como namorados. Ele ajudava financeiramente a adolescente com dinheiro, escola, alimentação e transporte, como um marido que ajuda a esposa", argumentou.

A adolescente deverá responder por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. A Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) acompanha o caso.

Rildimar foi indiciado por exploração sexual. Ele ficará preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde permanecerá à disposição da Justiça.

