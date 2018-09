Vendedor de carros é assassinado com 2 tiros na cabeça em avenida

Manaus - Um vendedor de carros, de 40 anos, foi assassinado na manhã desta terça-feira (25), em frente a uma loja de colchões na avenida Djalma Batista, Zona Centro Sul de Manaus.

Segundo o mototaxista, Orivan Bezerra da Silva, de 51 anos, testemunha ocular do homicídio, o vendedor de carros sentou ao seu lado, na calçada em frente a loja de colchões. Poucos minutos depois, um rapaz com aparência entre 20 e 25 anos, trajando bermuda e camiseta, atravessou a rua e disparou duas vezes na direção da cabeça do homem de 40 anos.

"Foi muito rápido, não consegui nem ver o rapaz direito pois logo depois que ele atirou saiu correndo e entrou num carro do outro lado da via", contou o mototaxista.



No local, familiares preferiram não comentar sobre a morte, pois ainda estavam muito abalados e conhecidos da vítima disseram que ele e a família moravam em um beco, próximo ao local onde aconteceu o crime.

Segundo o tenente da Polícia Militar Michel Lucas, não há informações se a vítima estava aguardando alguma pessoa antes de ser surpreendido.

O carro da vítima estava estacionado no pátio de um cartório, ao lado do local onde aconteceu o crime. Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local colhendo informações sobre o caso.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) onde deve passar por perícia.

