Homem é morto a facadas dentro de casa na Betânia, em Manaus

Manaus - O empresário Luis Gomes Pereira, de 53 anos, foi encontrado morto, no final da manhã desta terça-feira (25), em um dos quartos da residência dele, que também funciona como bar, conhecido como "Boteco do LG". O crime ocorreu na rua Aristides Mavignier (antiga rua São José), bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do cabo Manoel Passos, da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), familiares acionaram a Polícia Militar após encontrarem o corpo. O empresário estava desaparecido desde o último domingo (23).

A vítima estava caída no chão do quarto apenas com roupas de dormir, além de um corte na região do pescoço. Conforme o cabo Manoel Passos, um vizinho presenciou um homem tentando entrar no imóvel no início da madrugada de segunda-feira (24).

A ex-cunhada Adamir Oliveira, de 53 anos, disse que Luis era uma pessoa muito querida no bairro e não tinha inimigos. Ela desconhece a motivação do crime.

O tenente Francisco Neto, da 7ª Cicom, relatou que houve uma breve luta corporal entre a vítima e o suspeito. Um celular e um relógio de pulso foram levados pelo autor, ainda não identificado.

Um perito criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), informou que a vítima foi morta com quatro facadas, sendo duas nas costas e duas no pescoço. O autor do crime ainda colocou um pano no rosto da vítima.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O crime de latrocínio deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) e Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

